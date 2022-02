Corona : Corona-Virus hat Morbacher Rathaus im Griff

Morbach Das Corona-Virus hat in Morbach die gemeindlichen Einrichtungen erreicht. Im Rathaus seien derzeit vier Mitarbeiter mit dem Virus infiziert. Das klingt im ersten Moment nach wenig. Doch geben sich die infizierten Mitarbeiter die Klinke in die Hand, sagt Bürgermeister Andreas Hackethal.

Auch die Kindergärten leiden unter einer erhöhten Zahl von infizierten Mitarbeitern, sagt Hackethal. In der Kita Horath seien es drei Kräfte, was nach Rücksprache mit den Eltern und der Kita-Leitung zur Konsequenz hat, dass die Einrichtung derzeit geschlossen ist. Am Dienstag soll sie nach derzeitigem Stand wieder den Betrieb aufnehmen. In der Kita Gonzerath sei eine Mitarbeiterin infiziert, in Morbach in der Kita Schulstraße drei Erzieherinnen, in der Einrichtung „Auf der Huhf“ eine und in Weiperath zwei. Diese Kitas sind weiterhin geöffnet.