Leserbrief : Brauchen wir wirklich all diese Dinge?

Brauchen wir wirklich all diese Dinge?

Werbung

Wir haben dabei gemerkt, dass es auch gut mit weniger Konsum geht und dass das eigentlich besser in vielen Hinsichten ist – so auch für die Stärkung der lokalen Wirtschaft.

Nun berichtet der TV am 29. November gleich zweimal aus meiner Sicht unkritisch und gar lobend von neuen Unternehmungen, die unsere persönlichen Lebensumstände als Daten für gezielte Werbung nutzen. Und damit letztlich unsere Erfahrungen kommerzialisieren.

So heißt es auf Seite 8 unter der Rubrik „Wirtschaft in der Region“ in einem Bericht über digitalen Autohandel, „durch das Wissen über das Kundenverhalten können auch nach dem Kauf Zusatz­einnahmen generiert werden“.