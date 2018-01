Politik im Winterschlaf?

Ich will ja nichts sagen, aber seid ihr auch mit Schwung ins neue Jahr gestartet? Ich habe bereits Pläne geschmiedet, was mein Hermann und ich dieses Jahr machen, und wir haben bereits die ersten Sachen angeleiert. Urlaub, ein paar Mal schön essen gehen, nette Leute einladen.

Diesen Schwung haben die Politiker in Morbach aber offensichtlich im alten Jahr liegengelassen. Habt ihr euch im Internet mal den Sitzungsplan fürs neue Jahr angeschaut? Ein Gemeinderat, 19 Ortsbeiräte, dazu die ganzen Ausschüsse, und bis Fastnacht tagt nicht ein einziges Gremium. Sind die gewählten Volksvertreter etwa noch alle im Winterschlaf? Oder liegt nichts an? Keine Kommunalreform, keine Straßen zu bauen, nichts zu vergeben?

Gott sei Dank startet die heiße Phase der Fastnachtszeit. Wenn der Gemeinderat schon nicht tagt, dann heute wenigstens die Ersatzparlamente bei den Dilldappen, den Merscheidern, Hundheimern, Heinzerathern und Elzerathern. Und ich empfehle euch, liebe Politiker, geht da ruhig hin. Wie ich die kritischen Narren kenne, sagen die euch schon, was im Argen liegt und was ihr schnellstens mal angehen solltet. Sonst erledigen das spätestens am Dicken Donnerstag die Möhnen,

meint eure