Vinyl der Woche: The Boys Of Summer - Don Henley : ONS und F+, oder: die Boys of Summer

Serie Am 22. Juli wird Don Henley 75 Jahre alt. Nach der Auflösung der Eagles schrieb er mit The Boys Of Summer einen Song, dessen Geschichte noch heute viele Teenager erleben. Und dessen Message noch heute keine gute Idee ist.

Der Song handelt davon, dass jemand seine Ex zurück will (kleiner Beziehungsratgeber: meist keine gute Idee, glaub ich. Aber wer fragt mich schon?). Autor Henley singt von den „Boys of Summer“, also wohl den Männern, die die Ex jetzt trifft. Während das aber nur kurzzeitige Flirts seien, sei er jemand für etwas Ernstes. Heute würde man sagen: Sie hat sich nach der Trennung kurz Tinder runtergeladen um den einen oder anderen ONS (scheinbar hat man bei einem One-Night-Stand so wenig Zeit, dass man selbst das Wort abkürzen muss) und FWB (gleiches gilt für Friends With Benefits, also Freundschaft mit Vorzügen, Freundschaft plus oder gaaaaanz kurz F+, wir haben ja keine Zeit). Irgendwann, nachdem sie sich ausgetobt hat, wird sie die App aber wieder löschen und merken: „Ach, so schlecht war der andere gar nicht.“ Dieser andere wird natürlich – weil er ein Idiot ist – auf sie warten. Oder wie Don Henley das alles beschreibt: „And I can tell you my love for you will still be strong. After the boys of summer have gone“.