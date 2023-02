Telefonaktioin: Gesundheit : Wechseljahre der Frau: Was hilft?

Wechseljahre der Frau: Was hilft?

Trier Heute von 17 bis 19 Uhr TV-Telefonaktion mit Fachleuten aus der Gynäkologie.

Die Jahre vor und nach der letzten Monatsblutung befinden sich Frauen in den Wechseljahren, Fachleute sprechen vom Klimakterium. Durchschnittlich sind Frauen bei der letzten Monatsblutung, auch Menopause genannt, Anfang 50. Sie erleben die Hormonumstellung und den Übergang in diese neue Lebensphase unterschiedlich.

Was genau sind die Wechseljahre? Wie machen sie sich bemerkbar? Welche Symptome treten am häufigsten auf? Was kann man gegen Schlafstörungen und Hitzewallungen tun? Kann man etwas vorbeugend tun, damit die Wechseljahre mild verlaufen? Dies sind Beispielfragen, die unsere Leserinnen beschäftigen können.