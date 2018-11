später lesen Arbeitsmarkt Job-Rückkehr: Infos zum Wiedereinstieg Teilen

() Nach Familienphasen zur Kindererziehung und Pflege fällt der Weg zurück ins Berufsleben oft schwer. Gezielte Vorbereitung ist eine Voraussetzung, um den Schritt zu schaffen. Unterstützung dabei bietet die Informationsveranstaltung „Zurück in den Beruf“ am Mittwoch, 14. November, in Wittlich, Kürfürstenstraße 11-13, Veranstaltungsraum des Jobcenters.