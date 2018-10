Elementarschäden richtig versichern

() Hitzesommer, Starkregen und Überschwemmungen: Die Extremwetterlagen nehmen zu. Daher spielt Vorsorge eine immer größere Rolle. Darauf reagiert nun die Landesregierung Rheinland-Pfalz und appelliert an die Bürger, eine Elementarschadensversicherung abzuschließen.

Mit der Veranstaltungsreihe „Starkregen – Rheinland-Pfalz macht sich wetterfest“ will das Land mit dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft und der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in vier regionalen Infoveranstaltungen zu Elementarschadensversicherungen die Sensibilität der Verbraucher wecken – am Montag, 22. Oktober, 16 Uhr, bei der ADD, Rokokosaal, Willy-Brandt-Platz 3, in Trier. Bereits 2013 hatte die Landesregierung mit Versicherungsunternehmen und der Verbraucherzentrale die Elementarschadenkampagne gestartet. Der Anteil der Versicherten konnte von 18 auf 31 Prozent erhöht werden, bis Ende 2018 werden es 33 Prozent sein. Die Verbraucherzentrale hat zur Hilfe einen Leitfaden erstellt, vom Abschluss der Versicherung bis zu Musterbriefen. Der Leitfaden ist in den Beratungsstellen kostenlos erhältlich oder im Internet: www.verbraucherzentrale-rlp.de/leitfaden-elementarversicherung.

Kostenlose telefonische Beratung erfolgt unter Telefon 06131-2848868 – montags von 9 bis 12 Uhr und mittwochs von 13 bis 16 Uhr.