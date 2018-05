Vortrag zur richtigen Heizung

() Wer vor zwanzig Jahren seine Heizung erneuern oder einen Heizkessel in sein neues Haus einbauen wollte, hatte es einfach. Es bestand die Wahl zwischen Heizöl oder Erdgas; der Niedertemperaturkessel war Standard, und der Erdgasbrennwertkessel eroberte den Markt. „Heutzutage ist die Auswahl eine Herausforderung“, weiß Hans Weinreuter, Energiereferent der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Mit Öl und Gas, Wärmepumpe, Holzpelletkessel und Holzvergaserkessel kämen jedoch weitere Optionen und Energieträger dazu.

Bei einem Vortrag in der Beratungsstelle in Trier erklärt Bernhard Andre, Honorarenergieberater der Verbraucherzentrale, worauf man bei der Wahl der passenden Heizung achten sollte. Sein Vortrag ist am 17. Mai, 18 Uhr, in der Verbraucherberatungsstelle in Trier, Fleischstraße 77. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung kann man unter Telefon 0651-48802 abgeben.