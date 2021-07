Justiz : Trierer Gericht bearbeitet wieder mehr Asylklagen

Trier Im ganzen Bundesland wächst die Zahl an Flüchtlingen, die Schutz beantragen. Auch in der Region. Wie ist diese Entwicklung zu erklären?

Kaum vor dem Gericht landen bislang Klagen von Flüchtlingen, die in Griechenland bereits Asyl bekommen, aber verstärkt nach Deutschland reisen, um dort einen erneuten Antrag zu stellen und dort eine neue Bleibe zu finden. Hintergrund der Flucht ist laut Politik und Flüchtlingsverbänden, dass es gerade Familien in Griechenland an sozialen Leistungen fehle, um eine menschenwürdige Unterkunft zu bezahlen. Auf dem Arbeitsmarkt fehle es nach der Corona-Krise auch an ausreichend Stellenangeboten. 120 Flüchtlinge, die über Griechenland in die Region Trier reisten, erwischte die Bundespolizei zuletzt binnen von zwei Wochen über die Flughäfen Hahn und Luxemburg. 600 Menschen, die in Griechenland bereits Schutz erhalten, haben in diesem Jahr bereits einen zusätzlichen Asylantrag in Rheinland-Pfalz gestellt, teilte das Integrationsministerium mit. Laut Asylgesetz ist es zwar verboten, einen erneuten Antrag zu stellen, wenn ein anderes EU-Land bereits Schutz bietet. Aber: Einzelne Gerichte in Deutschland untersagen momentan die Abschiebungen zurück nach Griechenland, weil den Flüchtlingen dort eine „erniedrigende Behandlung“ drohe. Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums sagt, diese Urteile könnten „die Architektur des gesamten gemeinsamen europäischen Asylsystems beeinflussen“. Das Bundesministerium sei daher in Gesprächen mit Griechenland und habe angeboten, „eine entsprechende Unterbringung und Versorgung von aus Deutschland zurückzuführenden Schutzberechtigten auch mit eigenen Ressourcen zu unterstützen“. Die Gespräche liefen noch. Laut Land sind die Asylverfahren dieser Flüchtlinge daher ausgesetzt. Der Trierer Gerichtspräsident Georg Schmidt sagt, das Dublin-Verfahren in der Europäischen Union sei „gescheitert“. Dieses regelt, welches Land dafür zuständig ist, Asylanträge von einzelnen Flüchtlingen zu prüfen. Wo sich der Süden Europas überlastet fühle, beschwerten sich die Staaten im Norden darüber, dass es in den Aufnahmeländern an vergleichbaren Sicherungen für Flüchtlinge fehle, was ein Anreiz zum Weiterziehen sei, nennt Schmidt als Zielkonflikt in der EU.