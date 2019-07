Asyl : Was das neue Asylpaket für Bewerber bedeutet

Was das neue Asylpaket für Bewerber bedeutet

Berlin Vereinfachte Zuwanderung von Fachkräften, verschärfte Regeln für bestimmte Asylbewerber. Folgendes Asylpaket haben Bundesregierung und Bundesrat Ende Juni verabschiedet.

Im Kern geht es vor allem darum, die Befugnisse von Polizei und Ausländerbehörden so auszuweiten, dass weniger Abschiebungen scheitern. Vorgesehen sind unter anderem erweiterte Möglichkeiten, Ausreisepflichtige vor einer geplanten Abschiebung vorübergehend in Haft zu nehmen. Abgelehnte Asylbewerber, die an der Klärung ihrer Identität nicht mitwirken, sollen mit Wohnsitzauflagen und Bußgeldern sanktioniert werden.