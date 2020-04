Finanzamt : Erhöhtes Kurzarbeitergeld durch Eintragung von Kinderfreibeträgen

Mainz/Trier Finanzämter bieten während der Corona-Krise eine vereinfachte Form für Anträge auf Lohnsteuerermäßigung an.

Wurde für Kinder über 18 Jahre bisher auf einen solchen Freibetrag verzichtet, so kann dieser Ermäßigungsantrag bei den rheinland-pfälzischen Finanzämtern jetzt in einer vereinfachten Form gestellt werden: Es genügt zum Beispiel die Übersendung einer Ausbildungs-oder Studienbescheinigung per Fax oder per E-Mail. Der Kinderzähler wird vom Finanzamt in den ELStAM des Arbeitnehmers erfasst und den Arbeitgebern zum Abruf bereitgestellt.