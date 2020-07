Landwirtschaft : Mähdrescher dürfen während der Ernte sonntags fahren

Mainz () In der Erntezeit in Rheinland-Pfalz dürfen Erntetransporte stellenweise auch an Sonn- und Feiertagen stattfinden. Darauf weist Landwirtschafts- und Verkehrsminister Volker Wissing hin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Er bittet Ernte- und Autofahrer um gegenseitige Rücksichtnahme.

„Damit die Ernte rechtzeitig und in guter Qualität eingefahren werden kann, sind Erntetransporte stellenweise auch an Sonn- und Feiertagen notwendig“, sagt er. Dazu hat er eine entsprechende Ausnahmegenehmigung vom Sonntagsfahrverbot für die jeweiligen Erntezeiträume erteilt. „Damit sichern wir die Qualität unserer landwirtschaftlichen Erzeugnisse und stellen den Landwirten die notwendige Infrastruktur für ihre Ernte bereit“, so Wissing.

In der Getreide- und Rapsernte gilt die Ausnahmegenehmigung von noch bis zum 30. August, für die Maisernte und die Weintraubenlese von 16. August bis 15. November und für die Ernte sonstiger Ölsaaten wie Sonnenblumen in der Zeit von 16. August bis 20. September 2020. In dieser Zeit sind Erntetransporte für die jeweiligen Erzeugnisse auch an Sonn- und Feiertagen erlaubt.