Arbeitsmarkt : Austausch der Arbeitskräfte wächst

Mainz/Trier Pendlerbericht der Arbeitsagentur sieht Bewegung bei Gewerbe und Handel.

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Auspendler aus Rheinland-Pfalz, also die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die in Rheinland-Pfalz leben, aber in anderen Bundesländern arbeiten, angestiegen. 2019 pendelten rund 328 800 Menschen aus Rheinland-Pfalz in andere Bundesländer aus. Dies waren 5200 Personen oder 1,6 Prozent mehr als zwölf Monate zuvor.