Unternehmen : Vet-Concept mit Zugriff auf regionales Wild-Fleisch

Noch produziert VetConcept im Gewerbegebiet IRT-Park Föhren/Hetzerath ausschließlich Trockenfutter. Mit dem neuen Nassfutterwerk soll das Angebot ausgeweitet werden. Foto: VetConcept

Föhren Artemis verkauft Nebenprodukte aus Zerlegung weiter.

Vor gut 20 Jahren im Industriepark Region Trier (IRT) nahe Föhren (Kreis Trier-Saarburg) gegründet, hat sich der Tierfutterproduzent Vet-Concept zu einem der Großen der Branche gemausert. Als reiner Versandhändler ist das Unternehmen inzwischen nach eigenen Angaben in mehr als 8000 der insgesamt bundesweit 10 000 Tierarztpraxen Vertragspartner für spezielle Diätprodukte. Seit 2013 ist Vet-Concept auch in die Produktion des eigenen Futters eingestiegen und zwar mit 15 000 Tonnen Futter jährlich. Hinzu kommen 10 000 Tonnen Nassfutter, das derzeit noch extern bezogen wird. So kommen insgesamt zwei Millionen Pakete Tierfutter im Jahr zusammen, die ab Föhren vertrieben werden.

Weil das Unternehmen besonders stark auf Beratung und individuelle diätische und allergiespezifische Nahrung setzt, sind so mehr als 700 verschiedene Produkte für Hund und Katze zusammengekommen. „Jeder Tierbesitzer kann zu seinem Tier je nach Alter, Haltung, Gesundheitszustand und Rasse das richtige Produkt kaufen“, sagt Torsten Herz, Mit-Gründer neben Schwiegermutter Anita Theis, und Chef von Vet-Concept. Neben Trocken- und Nassfutter gehören dazu auch Cerealien sowie exotische Tierprodukte und Kauartikel aus Känguruh, Büffel oder Strauß.

Weil der Markt für Hunde- und Katzennahrung allein in Deutschland rund drei Milliarden Euro umfasst – „Tendenz steigend“, wie Torsten Herz formuliert –, setzt Vet-Concept auch auf die eigene Produktion des Nassfutters. So entsteht bis Oktober in der Nähe des Stammsitzes eine neue Nassfutter-Produktion auf mehr als 10 000 Quadratmetern (der TV berichtete). Zusätzlich entsteht auf einer ähnlich großen Fläche ein neues Logistikzentrum. Spätestens von Jahresende an wird dann auch das Nassfutter von Vet-Concept in Föhren produziert.