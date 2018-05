später lesen Daun/Gerolstein/Kelberg/SchalkenMehren/Gillenfeld Nun sind alle Freibäder geöffnet FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Twittern

Teilen



(sts) Das Freibad am Schalkenmehrener Maar (Foto) ist seit Anfang des Monats geöffnet, und auch in Gerolstein, Kelberg und Gillenfeld steht einem Sprung ins – wahlweise beheizte oder unbeheizte – Wasser schon seit Längerem nichts mehr entgegen. Nun startet auch der Nachzügler Daun in die Freibadsaison 2018. Nach Mitteilung der Kur- und Freizeitbetriebe der Stadt Daun sind das Naturfreibad Gemündener Maar, der Bootsverleih sowie der Kiosk ab heute geöffnet. Bei entsprechender Witterung ist das Bad täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet. In dieser Zeit ist das Laurentiusbad Daun an den Wochenenden geschlossen. Weitere Infos: Telefon 06592/2444 oder 2520.