SG Hochwald/Zerf zurück im Titelrennen

Das Titelrennen in der Fußball-Bezirksliga bleibt spannend: Am Samstag steigt in Schweich das absolute Spitzenspiel gegen Geisfeld. Auch die SG Hochwald/Zerf auf Platz drei rechnet sich Chancen aus.

Nachholspiel:

SG Hochwald/Zerf – SG Ralingen 2:0 (1:0) Durch den Sieg im Nachholspiel gegen Ralingen meldet sich die SG Hochwald wieder im Titelkampf zurück. Nur zwei Punkte trennen die Zerfer von der Spitze, der Zweitplatzierte aus Schweich hat nur einen Zähler mehr auf dem Konto. „Wir sind wieder dran. Schön, dass es für uns wieder um etwas geht“, freut sich Zerfs Spielertrainer Florian Lorenz, der maßgeblich am Sieg seiner Elf beteiligt war, auf den Titel-Endspurt. Nach ersten Chancen durch Matthias Burg, Florian Lorenz und Johannes Carl leitete Lorenz mit einem tollen Solo in der 28. Minute den Führungstreffer von Johannes Carl ein. Im zweiten Abschnitt ließen die Hochwälder gute Einschussmöglichkeiten aus, erst eine Viertelstunde vor Schluss nutzte Florian Lorenz einen Fehler des Gästekeepers zur Entscheidung (74.).

Die Spiele am Wochenende:

SG Saartal Schoden – SG Arzfeld (Samstag, 17.30 Uhr, Rasenplatz Irsch)

Dass die Heimspiele der SG Saartal meist hohen Unterhaltungswert haben, bewies die Konz-Elf zuletzt in den feurigen Begegnungen gegen Geisfeld, Lüxem, Zerf und Bitburg. Mit dem Tabellendritten aus Arzfeld wartet erneut ein Hochkaräter auf die Schodener. Die Eifeler spielen eine imposante Aufstiegssaison und warfen nach fünf Siegen in Folge ihren Hut sogar in den Titelring. Beste Voraussetzungen also für ein attraktives Duell auf Augenhöhe. Das Hinspiel in der Eifel dominierte Arzfeld klar mit 3:0.

SG Wallenborn – SG Hochwald/Zerf (Samstag, 17.30 Uhr, Hartplatz Niederstadtfeld)

Zum Abschluss der englischen Woche muss Zerf in Wallenborn ran. Die Hochwälder haben nach fünf ungeschlagenen Spielen wieder die Fährte nach dem Titel aufgenommen und wollen mit der Wiederholung des Hinspielsieges am Ball bleiben. Wallenborn hat ganz andere Sorgen. Die Eifeler stecken mal wieder im Abstiegskampf und warten seit acht Spielen sehnsüchtig auf den Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Zuletzt reichte es gegen den Derbynachbarn aus Buchholz nur zu einem Remis.

FC Bitburg – SG Schneifel/Stadtkyll (Samstag, 18.30 Uhr, Rasenplatz Bitburg)

Geht da noch was für den FC Bitburg? Neun Punkte beträgt der Rückstand der Bierstädter zum aktuellen Klassenbesten, der Ewertz-Elf werden demnach nur Außenseiterchancen eingeräumt. Gewinnen will der FCB auf jeden Fall das Prestigederby gegen den Rivalen aus Stadtkyll. Die Schneifeler haben sich in der formstarken Rückrunde bis auf den siebten Tabellenrang vorgearbeitet und blieben durch das 2:2 gegen Leiwen auch im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen. Eine Rechnung hat die Stölben-Elf aber noch offen: nämlich die 2:3-Heimniederlage in der Hinrunde gegen den FCB.

TuS Kröv – SV Konz (Sonntag, 14.30 Uhr, Rasenplatz Kröv)

Im Abstiegsduell gegen Konz ist der Tabellenletzte aus Kröv besonders motiviert. „Wir wollen gegen Konz gewinnen, damit kein weiterer Club aus dem Kreis Mosel absteigt; der wäre im nächsten Jahr in der A-Liga ein Konkurrent für uns“, heißt es aus TuS-Kreisen. Nach dem 1:3 in Lüxem ist Kröv faktisch nicht mehr zu retten, ganz anders dagegen die Gäste aus Konz, die trotz der letzten vier Niederlagen gegen Schweich, Neumagen, Schoden und Buchholz fest an den Ligaverbleib glauben. Das Hinspiel entschied Konz mit 3:1 für sich.

SG Neumagen-Dhron – SG Ralingen (Sonntag, 14.30 Uhr, Rasenplatz Neumagen)

Beide Teams sind von Abstiegssorgen geplagt, wobei die Nöte bei den um fünf Punkte schlechter notierten Gastgebern größer sind. Aus den letzten fünf Spielen steht bei Neumagen nur das 4:3 gegen Konz auf der Habenseite, und auch die Erinnerungen an das 0:3 im Hinspiel an der Sauer lösen beim Conrad-Team keine Jubelstürme aus. Aber auch Ralingen muss im Aufstiegsjahr um den Klassenverbleib bangen. Nur sieben Punkte aus den neun Spielen nach der Winterpause sind ein dünnes Polster.

SG Buchholz – SG Ruwertal (Sonntag, 14.30 Uhr, Rasenplatz Manderscheid)

Die Buchholzer Erfahrungen im Abstiegskampf scheinen sich auszuzahlen. Gegen die direkten Mitkonkurrenten aus Konz und Kröv wurde gewonnen, beim Derby in Wallenborn reichte es zumindest für ein Remis. Im Heimspiel gegen Ruwertal soll endgültig der Fuß in die Tür zum Klassenerhalt gestellt werden. Die Gäste aus dem Ruwertal sind schwer auszurechnen und warten mit entsprechenden Ergebnissen auf. Sieg in Geisfeld, Remis gegen Ralingen und Niederlage in Arzfeld. Im Hinspiel erwischte Ruwertal beim 3:2-Sieg einen guten Tag.

TuS Mosella Schweich – SG Geisfeld (Sonntag, 15.15 Uhr, Kunstrasenplatz Schweich)

Kurz vor Saisonschluss kann man das Gipfeltreffen in Schweich fast als vorweggenommenes Endspiel um den Titel aufwerten. Beide Teams sind heiße Anwärter auf Meisterschaft und Aufstieg, auch wenn beide Clubs zuletzt vor Rückschlägen nicht verschont blieben. Schweich leistete sich zuletzt eine Heimniederlage gegen Lüxem, und Geisfeld patzte vor eigenem Anhang gegen Ruwertal. Die Generalproben vor dem Schlager stimmten aber. Schweich gewann 2:0 in Konz, und Geisfeld zog Neumagen mit 5:2 ab. Zudem hegt die Mosella wegen der 0:5-Schlappe im Hinspiel starke Revanchegelüste.

SV Leiwen-Köwerich – SG Lüxem (Sonntag, 16.30 Uhr, Rasenplatz Leiwen)

Hoffen und Bangen ist weiterhin in Leiwen angesagt, wo die Moselaner im Abstiegskampf das Durchreichen von der Rheinlandliga bis in die A-Klasse vermeiden wollen. Der Ex-Rheinlandligist kommt im Tabellenkeller nicht so recht von der Stelle, verlor zuletzt gegen die Spitzenteams aus Schweich und Zerf, holte aber einen Punkt in Stadtkyll. Lüxem reist als Tabellenfünfter in den Weinbergen an und will mit der Fortsetzung seiner Erfolgsserie die Spitzenteams ärgern. Im Hinspiel in Lüxem durfte Leiwen jubeln.