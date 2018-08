Das Feld der amerikanischen Träume

Starke (Ex-)Trierer: Als die „Cardinals“ Meister wurden, war der Trierer Heiko Schumacher gerade mal 13, 14 Jahre alt. Er machte aber Baseball-Karriere, als die Trierer Bundesliga-Zeiten lange vorbei waren. Von 2002 bis 2005 wurde er mit Paderborn Deutscher Baseballmeister. Bekannter wurde er aber noch durchs Fernsehen: 2010 gewann er eine Million Euro bei „Schlag den Raab“. Er gewann so schnell gegen Stefan Raab (nach 13 Spielen) wie zuvor kein anderer. Ein zweifacher Baseball-Meister der Cardinals ist zudem seit 2016 Baseball-Nationaltrainer: Martin Helmig galt schon als einer der besten deutschen Baseballer, als er an die Mosel kam. Inzwischen gilt der frühere Eishockeyprofi als erfolgreichster deutscher Baseballer aller Zeiten.

Ein amerikanischer Mythos:In Deutschland ist Baseball zwar nach wie vor ein Nischensport – aber durch amerikanische Filme und Serien ist der Sport zumindest immer wieder mal hier präsent. Ob bei den „Peanuts“, in alten Kinderserien wie „Die Bären sind los“, in Hollywood-Filmen wie „Feld der Träume“ mit Kevin Costner oder „Moneyball“ mit Brad Pitt. Ein Spieler wie Babe Ruth – mit Vorfahren aus der Westpfalz – hat in den USA auch 70 Jahre nach seinem Tod noch Legendenstatus.

Olympischer Traum: Als Olympische Sportart kehrt Baseball zudem wieder zurück: Nach den fünf Sommerspielen von 1992 bis 2008 wurden Baseball und Softball (als Wettbewerb für Frauen) aus dem Programm genommen. Bei den Spielen 2020 in Tokio sind Baseball und Softball aber wieder dabei – wohl auch, weil der Sport in Japan sehr populär ist. Dann möchten auch die US-Amerikaner ihre Bilanz aufpolieren: Denn mit Abstand erfolgreichstes Olympia-Team in der Sportart ist Kuba mit drei Gold- und zwei Silbermedaillen.

Die stärkste Liga: Die Major League Baseball (MLB) organisiert die American League und die National League – und damit die stärksten Ligen der Welt. Auf- und Absteiger gibt’s nicht - wie im amerikanischen Profisport üblich. Die Internationalisierung nimmt aber auch im Baseball zu – ähnlich wie im American Football in der NFL. So werden die Boston Red Sox im nächsten Jahr erstmalig zwei Heimspiele gegen die New York Yankees in Europa austragen – in London. In Deutschland gibt’s rund 30 000 aktive Baseballspieler. Die Verbandsliga, in der die Cardinals seit einigen Jahren spielen, ist die dritthöchste Spielklasse nach 1. und 2. Bundesliga.