Landwirtschaft : 14. Futterbautag für Milchviehbauern in Bitburg

Bitburg (red) Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel richtet seinen 14. Futterbautag für Milchviehhalter aus. Der Futterbautag beginnt am Donnerstag, 21. November, um 9.30 Uhr in der Aula des DLR Eifel in Bitburg mit der Mitgliederversammlung des Futtermittelprüfrings Eifel sowie der AG der Futtermittelprüfringe Rheinland-Pfalz.

Die Fachvorträge rund um die Themen „Futter und Fütterung“ beginnen um 10.15 Uhr. Die Verbesserung der Nährstoffeffizienz in der Fütterung und im Grünland, der Einsatz von Aminosäuren in der Milchviehfütterung, die Zulage von Wasser in Mischrationen sowie die Lagerung und Konservierung von Getreide sind die Schwerpunkte. Abgerundet wird das Programm mit dem Vortrag eines Praktikers aus Thüringen, der über das Fütterungsmanagement und die Arbeitsorganisation in seinem Betrieb berichtet.