Corona : 30 Menschen im Eifelkreis an Covid-19 erkrankt

Bitburg/Prüm (red) 30 Menschen sind im Eifelkreis Bitburg-Prüm aktuell (Stand: Donnerstag, 30. April) laut Mitteilung der Kreisverwaltung mit dem Coronavirus infiziert. Damit beläuft sich die Zahl der Erkrankten auf insgesamt 172. Davon gelten 139 als an Covid-19 genesen, drei sind an den Folgen gestorben.

Drei Menschen wurden am Donnerstag positiv auf Corona getestet, weitere sechs dagegen haben an diesem Tag die Erkrankung überstanden. Die Sichtungsstelle in der Wankelstraße (Gewerbegebiet Auf Merlick) ist am Samstag von 8 bis 16 Uhr geöffnet.