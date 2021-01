Trotz Corona-Lockdown : Angebote im Haus der Jugend Bitburg

Jede Menge Angebote trotz Corona: Haus der Jugend Bitburg. Foto: TV/Haus der Jugend Bitburg

Bitburg Das Haus der Jugend in Bitburg will trotz Corona mit den Jugendlichen in Kontakt bleiben. Dennoch gibt es digitale Angebote. Und es wird für Frühjahr und Sommer geplant.

Wieder einmal Lockdown. Wie schon zweimal im vergangenen Jahr ruht im Haus der Jugend Bitburg der Alltagsbetrieb. Dort, wo sich täglich viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene treffen, ist es still, die Mitarbeiter des Teams sind im Home-Office.

„Bis Ende Januar wird es leider keine Angebote und Raumbelegungen im Haus der Jugend geben. Sobald jedoch wieder Angebote möglich sind, legen wir sofort los“, sagt Leiter Torsten Hauer. Trotzdem hat die Einrichtung ein neues Programm auf der Homepage veröffentlicht. Darin: alltägliche Angebote und die Ausschreibungen zu den geplanten Ferienfreizeiten in den Oster-, Pfingst- und Sommerferien. So sind auf der Homepage alle Events ab Februar veröffentlicht, zu denen ab sofort Anmeldungen angenommen werden. Das gilt auch für die Ferienfreizeiten wie Skifreizeit, Zeltlager, Zirkusprojekt oder Aktivfreizeit sowie die Kurz-Freizeiten und Tagesfahrten in den zusätzlichen Pfingstferien. „Ob diese Freizeiten dann so stattfinden können, wird sich erst zu einem späteren Zeitpunkt herausstellen“, sagt Susi Manns, pädagogische Fachkraft im HdJ. Man bleibe aber optimistisch. Für den Lockdown im Januar hat sich das Team einige Angebote überlegt, die auf einem Flyer veröffentlicht sind. Wichtig ist den Mitarbeitern vor allem eines, wie es Diana Heine, pädagogische Fachkraft, sagt – „auch in diesen Zeiten für unsere Zielgruppe da zu sein und Kontakt zu ihr zu halten“.