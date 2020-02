Neue Ausstellung : Haus Beda zeigt Bilder von Udo Lindenberg und Otto Waalkes in Bitburg

Info

Der Schauspieler Jan Walter (links), ist in Trier geboren und in Bitburg aufgewachsen. Walter ging zur Schauspielschule in Berlin. Später bekam er Engagements in Österreich, wo er zuletzt auch in Wien auf der Bühne stand. Auch am Theater Trier ist er tätig.

Bei der Vernissage von „Alles klar auf der Andrea Doria“ in Bitburg wird Walter am Sonntag Klavier spielen – unterstützt von Paul Behrens (rechts), der als Schauspieler ebenfalls zum Ensemble des Theaters Trier gehört. Er hat seine Ausbildung an der Schauspielschule „Der Keller Köln“ absolviert. ⇥noj