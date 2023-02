Natur : Prümer Stadteingang: Räumarbeit zur Morgenstunde

Baumschnitt im Morgenverkehr: Die Straßenmeisterei entfernt in Prüm eine Fichte, in der sich der Borkenkäfer eingenistet hat. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Was macht denn der Baum so plötzlich auf der Straße am Prümer Stadteigang? Wir fanden es heraus.

Frühjahr heißt auch: Schnittzeit. Überall werden noch bis Ende Februar Bäume Hecken, Büsche und sonstiger Bewuchs kupiert.

Rund um Prüm sind die Mitarbeiter der Straßenmeisterei derzeit auch wieder damit beschäftigt, bevor sich die Vögel dann, hoffentlich, überall einnisten, was sie ja in Ruhe tun können sollen.

Aber dass morgens um 8 Uhr so eine große Fichte quer über die Bundesstraße 265 liegt, kurz vor dem Prümer Stadteingang aus Richtung Tafel, das ist dann doch eher ungewöhnlich, oder? War der Baum etwa umgefallen?

Anruf bei Peter Schmitz, Kolonnenführer bei der Meisterei: „Das war ein Käferbaum“, sagt der. Den habe man entfernt, damit der Schädling nicht auf die Nachbarbäume übergreife – „und damit die gesund weiterleben können“.

Gut so, denn die Bäume stehen dort ohnehin an einem steilen Hang neben der Straße und könnten, sofern erkrankt, irgendwann in den Verkehr stürzen.