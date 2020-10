Gemeinsam stark : Gewerbeverein Bitburg unterstützt Künstler mit einer Benefiz-Maske

Bitburg (red) Der Gewerbeverein Bitburg hat zur Unterstützung von Künstlern die Aktion „Community-Maske #BitburgSindWir“ in seinen Social-Media-Kanälen vorgestellt.

„Wir freuen uns sehr, dass die Aktion so gut angenommen wird und die Menschen sich in und um Bitburg solidarisch zusammen tun. Ein einfaches Symbol, ein kleines Herz mit der Innschrift „#BitburgSindWir“ wird zum Ausdruck von Zusammenhalt und gemeinsamen Engagement. Gerade in dieser Zeit ein tolles Zeichen.“ Bestellungen für die Masken können per E-Mail an info@gewerbeverein-bitburg.de gerichtet werden. Foto: Kai-Uwe Klos