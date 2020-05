Soziales : Blutspende mit Lunchpaket

Symbolfoto: dpa Foto: dpa/Thomas Frey

Bleialf (red) Das DRK bietet für Freitag 15. Mai, 17.30 bis 20.30 Uhr, einen Blutspendetermin in der Realschule plus in Bleialf an. Die Spender sollten einen eigenen Stift mitbringen und benutzen sowie ihre Kinder zu Hause lassen, bittet Rita Hoffmann-Pfeiffer vom DRK-Ortsverein Prüm.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken