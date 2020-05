Corona : Corona: Seit acht Tagen keine Neuinfektionen

Bitburg/Prüm (red) Die Stagnation hält an: Seit Donnerstag, 21. Mai, also seit mehr als einer Woche gibt es keine Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Dies teilt die Kreisverwaltung am Freitag, 29. Mai, mit.



Das bedeutet: Es gibt aktuell sieben Erkrankte im Kreis. Bisher haben sich insgesamt 184 Menschen infiziert, 173 gelten als genesen, vier sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.