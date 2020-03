Service : Was bei Verdacht auf eine Corona-Infizierung zu tun ist

Sie haben Symptome und den Verdacht auf eine Infizierung mit dem Coronavirus? Volksfreund.de erklärt, was Sie tun müssen.

Bei Verdacht auf Corona (Symptome: Fieber, Husten, Schnupfen) sollen sich Patienten telefonisch an ihren Hausarzt wenden oder unter der Telefonnummer 116117 beim ärztlichen Bereitschaftsdienst anrufen. Handelt es sich um einen Verdachtsfall in Trier, sendet der eine Überweisung an das Labor Synlab, Feldstraße 26, in Trier.