Programm in Bitburg für Kinder : De Hofnarren rocken im HdJ

Programm in Bitburg für Kinder

Bitburg Die Bitburger Kinder- und Jugendtage locken mit „Rock4Kids“, Flohmarkt und Zirkusspektakel.

Bei den Bitburger Jugendtagen 2019, am dritten Septemberwochenende, gibt es am Freitag, 13. September, ein Livekonzert unter dem Motto „Rock4Kids“ mit der Gute-Laune-Band aus der Region „De Hofnarren“. Die sechsköpfige Truppe bringt mit ihren Karnevals- und Partyliedern Stimmung ins Haus der Jugend. Sie versprechen ein buntes Programm mit vielen Überraschungen speziell für die kleinen Konzertbesucher. Aber natürlich dürfen die Eltern auch in Begleitung ihrer Kinder mitfeiern. Karten für dieses Konzert gibt es zum Preis von fünf Euro im Haus der Jugend.