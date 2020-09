Wanderung : Tour über die Grimbach

Neuerburg (red) Der Eifelverein Neuerburg lädt für Montag, 21. September, zur Wanderung ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Marktplatz in Neuerburg. Die Wanderung startet um 14.15 Uhr am Parkplatz-Schwimmbad, hinter dem Beyerhof.

