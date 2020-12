Kultur : Bitburger Chronik erscheint Mitte Dezember

Bitburg Die Kulturgemeinschaft veröffentlicht in Zusammenarbeit mit Stadtarchivar Dr. Peter Neu und Werner Pies ihr neuestes Werk: „Bitburg 715-2020“.

Es war viel Arbeit. Sehr viel Arbeit. „Das kann man in Stunden nicht zählen“, sagt Dr. Peter Neu, Leiter des Stadtarchivs Bitburg. Doch es hat sich gelohnt: Die neue Chronik beinhaltet historisches Material aus den Jahren 715 bis 2020. Ganze 240 Seiten, gefüllt mit der Geschichte Bitburgs. Nur die Römer kommen nicht drin vor. „Weil wir seit diesem Jahr einen Parcours durch die Stadt haben, in dem die Römische Geschichte sehr schön dargestellt wird.“

Vorausgegangen waren dem Werk zwei Ausstellungen: Im Jahr 2015 zum 1300-jährigen Jubiläum im Haus Beda und letztes Jahr zum 75. Jahrestag der Zerstörung Bitburgs an Weihnachten 1944 im Rathaus. Beide kamen bei den Besuchern so gut an, dass es Nachfragen nach Veröffentlichungen gab. Neu war jedoch noch nicht überzeugt. „Das schien mir sehr fragwürdig, wir haben es also zunächst nicht gemacht.“