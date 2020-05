Aktuelle Corona-Fallzahl Eifelkreis : Nur noch zehn akute Corona-Fälle

Das DRK betreibt die Corona-Sichtungsstelle in Bitbur. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg (de) Bisher haben sich im Eifelkreis insgesamt 184 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Damit ist die Zahl der offiziell bestätigten Infektionen seit Mittwoch nicht gestiegen. Abzüglich der vier Sterbefälle, die mit dem Virus in Verbindung gebracht werden und der 170 Infizierten, die inzwischen als genesen gelten, gibt es derzeit zehn akute Corona-Fälle im Eifelkreis.

Die Sichtungsstelle in der Wankelstraße ist in dieser Woche noch am Samstag von 8 bis 16 Uhr geöffnet.