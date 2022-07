Benefizaktion : Spendenaktion bringt 14.200 Euro für krebskranke Kinder

Pronsfeld (red) Die Idee 24 Stunden für krebskranke Kinder zu laufen, Rad zu fahren oder zu walken fand bei über 180 Sportlerinnen und Sportlern große Begeisterung und mit Hilfe der SG Pronsled-Lünebach erzielte das 24-Stunden-Event einen überragenden Spendenerfolg in Höhe von 14.200 Euro.

„Damit hätten wir nie gerechnet, wir hatten mit sehr viel weniger gerechnet,“ so die Initiatoren Matthias Heck und Frank Denter. Dank der guten Unterstützung durch die LG Pronsfeld-Lünebach, allen voran Waltraud Holper und Reinhold Scholzen, klappte die Organisation.

Im Vorfeld hatten die Organisatoren Firmen und Institutionen um Unterstützung gebeten, auch die Kaffeebetreiber vom Café Stullwerk in der Pronsfelder Lok spendeten einen Teil ihrer Einnahmen.

Werner Ludgen vom Förderverein krebskranker Kinder Trier freute sich und sagte Dankeschön: „Wieder mal eine tolle Aktion in Pronsfeld. Großartig, was dort geleistet wird“, so Ludgen.