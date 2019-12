Wanderung : Mit Schneeschuhen auf Wanderschaft

Daun (red) Der Eifelverein Ortsgruppe Daun bietet am Sonntag, 5. Januar, bei entsprechender Schneelage eine etwa zweistündige Schneewanderung an. Treffpunkt ist um 11 Uhr an der Skihütte Ernstberg. Die Tour führt durch die Winterlandschaft auf der Wacht am Fuße des Ernstberges mit anschließender Hütteneinkehr.

