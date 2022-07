Azubi-Projekt : Schon immer dabei, jetzt erstmals Erster

Zweiter Platz in der Teamwertung bei den Wissenstests von „Zeitung lesen macht Azubis fit“: die Auszubildenden der Volksbank Eifel mit Ausbildungsleiterin Christina Krämer und Prokurist Christian Pauly. Foto: TV/Björn Pazen

BITBURG Elena Lemmer von der Volksbank Eifel war die erfolgreichste Teilnehmerin beim Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ – und auch ihre Kollegen haben dank täglicher Zeitungslektüre viel gelernt.

(BP) Obwohl sie seit dem Projektstart im Jahr 2009 dabei ist, gab es nun eine Premiere für die Volksbank Eifel: Erstmals stellte die Genossenschaftsbank die Gesamtsiegerin bei den Wissens-Tests von „Zeitung lesen macht Azubis fit“. Unter den rund 100 Auszubildenden, die im Projektjahr 2021/22 über den Trierischen Volksfreund am landesweiten Projekt angemeldet waren, hatte Elena Lemmer die mit Abstand meisten Fragen korrekt beantwortet. Und auch ihre Kolleginnen und Kollegen waren sehr erfolgreich, belegten in der Teamwertung den zweiten Platz.

„Ich habe mich schon immer für Nachrichten aus der Region und aus aller Welt interessiert, aber durch die Teilnahme am Azubiprojekt wurde dieses Interesse weiter gesteigert. Das ist für mich eine richtige Tradition geworden, dass ich mich täglich über den Volksfreund, die Fernsehnachrichten und einige Apps informiere. Nachrichten zu verfolgen ist jetzt ein Teil meines Lebens, und daher hat mir das Zeitungsprojekt sehr viel gebracht“, sagt Lemmer, die wie ihre jungen Kollegen den Volksfreund in gedruckter Form und als digitales ePaper gelesen haben.

Bei der Volksbank Eifel nehmen die Azubis schon traditionell im ersten und zweiten Ausbildungsjahr an „Zeitung lesen macht Azubis fit“ teil, für Ausbildungsleiterin Christina Krämer ist diese Langfristigkeit entscheidend: „Man merkt innerhalb der zwei Jahre eine kontinuierliche Entwicklung bei unseren Azubis, da ist immer ein toller Verlauf erkennbar. Gerade bei wirtschaftlichen Themen können unsere Auszubildenden gut mitreden, im Smalltalk in der Beratung und am Schalter.“