Gastronomie : Miniköche überzeugen mit Eifer und Kniedeln

Bitburg Die Europa-Miniköche Eifel haben mit einem festlichen Abend den Abschluss der ausnahmsweise dreijährigen Projektlaufzeit der Gruppe 2019 bis 2022 im Haus der Jugend in Bitburg gefeiert.

(red) Die sechste Generation der Europa-Miniköche Eifel hat nun ihren Abschluss erfolgreich absolviert und das Zertifikat der IHK Trier erhalten. In den Gruppen zuvor hatten 163 Miniköche aus der Eifel teilgenommen. Mit den aktuell 20 Europa-Miniköchen Eifel wurden somit 183 Kinder „ausgebildet“.

Die 20 Miniköche servierten unter Anleitung der Gastronomen und mit Unterstützung von Leonie Herrig, ehemalige Miniköchin der ersten „Generation“ der Eifel-Miniköche den Gästen ein schmackhaftes regionales 3-Gang-Menü: Zum Empfang reichten die Kinder einen „Eifel Vulkan mit Eifel-Apfelsaft naturtrüb, Mineralwasser und Himbeersirup“. Anschließend folgte ein „Crêpesröllchen mit Eifeler Lachsforelle, gefüllt mit einer Dill-Senf-Sauce aus Monschau an einem Salatbouqette“ und zum Hauptgang servierten die Miniköche „Zarter Rücken vom Eifel- Premium-Schwein, Rosmarin-Jus mit Honig und Balsamico und als Beilage „weijs Kniedeln“, Zwiebelschmelz und gebratenes Gemüse“. Als Dessert wurden die Gäste mit „Weiße-Schokolade-Eis vom Vulkaneifelhof mit frischen Erdbeeren vom Holsthumer Berg“ verwöhnt.

Auch Corona und die katastrophale Flut waren ein Thema: Auf Initiative von Peter Bauer, Teamleiter der Europa-Miniköche Hersbruck konnte eine Ferienfreizeit für von der Flut betroffenen Familien angeboten werden. Von der Flut stark getroffen war auch die Heidsmühle in Manderscheid, und so mussten die Miniköche in die Almhütte mit Terrasse als „Ersatzgastronomie“ ausweichen.