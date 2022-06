Tagesrückblick : Über Kanus, Kokain, einen Hund - und Fahrradfahrer: Diese Nachrichten aus der Region haben Sie (vielleicht) verpasst

Service Was ein Trierer Intensivmediziner zu den Corona-Zahlen meint - und rät. Und warum ein Mann in der Eifel erst zu Fuß nach Belgien flüchtete - und dann weiter nach Italien reiste: Hier gibt es diese und weitere Themen zum Nachlesen auf einen Blick.

Wer hat was beschlossen? Was haben Volksfreund-User am Morgen exklusiv erfahren? Welche Neuigkeiten stehen in der Region an?