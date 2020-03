Vereine : Habscheid, die Feldstraße und ihre Möhnen:

Habscheid, die Feldstraße und ihre Möhnen:. Foto: TV/Werner Ludgen

Habscheid (red) Inzwischen kennt er den Weg in die Feldstraße in Habscheid auswendig und braucht kein Navi mehr, denn seit 25 Jahren fährt Werner Ludgen, Vorstandsmitglied im Förderverein krebskranker Kinder Trier sowohl an Weiberdonnerstag als auch eine Woche später zu den Möhnen aus der Feldstraße, um die diesjährige Spende entgegenzunehmen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken