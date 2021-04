Interview mit Jürgen Larisch, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur im Eifelkreis : „Ein Gesetz ist nur so gut wie die Menschen, die damit arbeiten“

INFO

Katastrophenschutz ist ein Teil der staatlichen Gefahrenabwehr und umfasst alle Maßnahmen, um vor der Entstehung einer Katastrophe zu schützen, aber auch um im Falle einer Katastrophe das Leben, die Gesundheit der Menschen, aber auch die Umwelt größtmöglich zu schützen. Katastrophen können vielfältig sein – Flugzeugabstürze, Eisenbahn-, Gefahrgutunfälle, Naturkatastrophen (Hochwasser, Starkregen) und vieles mehr.

Zusammenarbeit im Eifelkreis: Der Eifelkreis bedient sich in den Bereichen, in denen er die Verantwortung trägt, vorhandener Strukturen, die er auch fördert. So werden im Brandschutz die Feuerwehreinheiten der Stadt Bitburg und der Verbandsgemeinden eingesetzt. Durch Kreistagsbeschluss wurde das DRK beauftragt. Es hat unter anderem Schnelleinsatzgruppen (Sanität, Betreuung, Verpflegung), die Menschen im Notfall versorgen. Im Bereich technische Hilfe sind die THW-Ortverbände Bitburg und Prüm eingebunden. Der Eifelkreis unterhält einen Gefahrstoffzug für Einsätze mit gefährlichen Stoffen, und eine Technische Einsatzleitung und stellt die Kreisausbildung sicher.

Im Einsatz im Eifelkreis sind:

200 Feuerwehren mit knapp über 4000 Einsatzkräften (EK) und 250 Fahrzeugen (FZ); THW Bitburg mit 111 EK, elf FZ, drei Dhronen; THW Prüm mit 80 EK, zehn FZ; DLRG mit fünf Strömungsrettern, weiteren Helfern und Booten; Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) mit 20 EK; Kreisverbindungskommando der Bundeswehr mit fünf Kameraden; die Kreiseinheiten des Eifelkreises: Gefahrstoffzug (70 EK, sieben FZ; sechs Leitende Notärzte, acht organisatorische Leiter), Schnell-Einsatzgruppen (mehr als 200 EK, 31 FZ, gestellt durch DRK); technische Einsatzleitung (60 EK); Logistikgruppe Eifelkreis (ein FZ); Katastrophenschutzzentrum Eifelkreis mit Stabsraum (Einsatzleitung), Fernmeldezentrale, Zelten, Zeltheizungen, Mannschaftstransportfahrzeug, 35 Kreisausbildern.