Wanderung : Landfrauen unterwegs in den Allgäuer und Tiroler Alpen

Landfrauen zu Gast in Tirol. Foto: Tv/Christel Hens

Arzfeld (red) Die Arzfelder Landfrauen haben die Alpenregion erkundet. Bevor Rinnen/Berwang in Tirol erreicht wurde, besichtigten sie das Ulmer Münster. Am nächsten Tag stand eine Panoramafahrt mit dem Oberstdorfer Marktbähnle an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken