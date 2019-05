Landfrauen : Neuer Ortsverband der Landfrauen

Am 06. Mai 2019 fand sich eine sehr interessierte Damenrunde im Gemeindehaus Tettscheid ein, um mehr über den LandFrauenverband im Vulkaneifelkreis zu erfahren. Die geladene Vorsitzende Ilse Spohr gab einen kleinen geschichtlichen Einblick zum Entstehen des Verbandes, die weitere Entwicklung und die heutige Bedeutung und Ziele sowie Angebote der organisierten LandFrauen. Im Fokus des LandFrauenverbandes steht stets „die Frau“ als Organisatorin in Familie, Beruf und Gesellschaft. Mit derzeit mehr als 1.580 Mitgliedern ist es der größte Frauenverband im Kreis und nur durch ein gut angelegtes Netzwerk an Ortsverbänden entsteht eine funktionierende Transparenz zu den Mitgliedern. Einige anwesende junge Frauen erinnerten sich gerne an die Zeiten, als sie mit ihren Müttern - auch LandFrauen - viele Koch- oder Handarbeitskurse miterleben durften. Die Tettscheider Bewohner stehen in ihrem Ort für Traditionen ein, die es zu wahren und zu erweitern gilt. So wurde in der Gesprächsrunde den Damen schnell klar, dass die Gründung eines LandFrauen-Ortsverbandes dem aktiven Miteinander guttut. In den anschließenden Wahlgängen einigten sich die Damen rasch für folgendes Vorstandsquartett: Zur Vorstandsvorsitzenden wurde Natascha Schmitz gewählt und ihre Stellvertreterin Sonja Weilandt und die beiden weiteren Gremiumsmitglieder Martina Krämer und Friederike Samol komplettierten die Vorstandsrunde. Bilder 1. Bild: Die frisch gebackenen Vorstandsmitglieder Natascha Schmitz (2.v.l.), Sonja Weilandt (li), Martina Krämer (2.v.r. hinten), Friederike Samol (Mitte vorne) und Vorstandsvorsitzende Ilse Spohr (re). Foto: TV/Ilse Spohr