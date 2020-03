Veranstaltungen : Landrat sagt Veranstaltungen des Eifelkreises ab – auch den Abend mit Sky du Mont

Bitburg-Prüm Das Gesundheitsamt des Eifelkreises rät dazu, alle Veranstaltungen, die nicht dringend erforderlich sind, in die wärmere Jahreszeit zu verschieben.

Die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm sieht die Gefahr, dass das Virus den Eifelkreis erreicht, als stetig wachsend an. Dies auch, weil die Deutschen Reiseweltmeister sind und die Wirtschaft international verbunden ist. Wichtig sei jetzt, auch Ansteckungsketten innerhalb von Deutschland und den Menschen hier zu unterbrechen. Deshalb rät das Gesundheitsamt des Eifelkreises dazu, alle Veranstaltungen, die nicht dringend erforderlich sind, in die wärmere Jahreszeit zu verschieben. Landrat Joachim Streit: „Wichtig ist jetzt, dass wir die erste Welle der Erkrankung möglichst gering halten, damit Krankenhäuser und das Gesundheitssystem nicht von einer Vielzahl an Coronafällen überrollt werden. So behalten wir im Fall des Ausbruchs des Virus die Kontrolle. „Fachleute hoffen, dass bis zum Herbst/Winter 2020, wenn die zweite Welle des Virus erwartet wird, ein Impfstoff bereitsteht. Deshalb gilt es, die erste Welle zu verhindern, wenigstens zu verzögern. Die Kreisverwaltung bittet Vereine und Institutionen, Jahreshauptversammlungen oder Treffen zu verschieben, idealerweise in die wärmere Jahreszeit ab Mai/Juni oder den Sommer. Auch Konzerte, Theatervorführungen und andere öffentliche Veranstaltungen sollten verschoben werden. Dr. Holger Kappes, Leiter des Gesundheitsamtes Bitburg-Prüm: „Größere Veranstaltungen sollte man meiden. Auch sollte jeder überdenken, ob er zu Veranstaltungen geht. Gefährdet sind ältere Menschen, Menschen die an einer chronischen Lungenkrankheit leiden und Raucher, wie die bisherigen Verläufe aus China zeigen. Die jetzige Erfahrung hat gezeigt, dass der Virus Kinder weniger stark belastet. Kinder sollen weiterhin Tagesstätten und Schulen besuchen.