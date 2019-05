Kommunalpolitik : Landrat Streit entschuldigt sich bei FDP-Chef

Bitburg/Brandscheid Mit einem Post im sozialen Netzwerk Facebook hat der Kreischef für Wirbel gesorgt. Jetzt folgt die Wiedergutmachung.

() Ende gut, alles gut? Der öffentliche Zwist zwischen Landrat Joachim Streit und FDP-Kreis-Chef Jürgen Krämer scheint beigelegt. Streit hatte in einem Facebook-Beitrag für Wirbel gesorgt: Darin hatte er Krämer als „Wichtigtuer“ und „Luftpumpe“ bezeichnet (der TV berichtete in der Wochenendausgabe). Krämer forderte eine Entschuldigung. Und die sollte er bekommen. Via Facebook folgten am Samstag besänftigende Worte. Streit wandte sich auf seiner Facebookseite an den FDP-Chef. „Ich entschuldige mich in aller Form für die Worte bei Dir und der FDP. Ich bin mit der Wortwahl (...) über das Ziel hinausgeschossen. Das tut mir leid. Ich habe einen Fehler gemacht und bitte hier, wo es geschah, um Verzeihung.“ Krämer nahm die Entschuldigung an: „Wir haben die vergangenen Jahre immer vertrauensvoll zusammengearbeitet. In der Wahlkampfhektik kann es da passieren, übers Ziel hinauszuschießen. Alles okay. Ich freue mich auf eine zukünftig wiederum beste Zusammenarbeit unter guten Demokraten!“ Zum persönlichen Austausch wollen sich die beiden zum Kaffee treffen.