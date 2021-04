Politik : Nico Steinbach: „Mein Platz ist in Mainz“

Bitburg Landratswahl im Eifelkreis: Der SPD-Landtagsabgeordnete aus Oberweiler tritt nicht an. Und seine Partei wird auch keinen anderen Bewerber aufstellen.

Am Freitag bestätigt er das gegenüber unserer Zeitung: „Nein, ich kandidiere nicht bei der Landratswahl“, sagt der 37-Jährige. Er sei gerade erst „mit einer großen Unterstützung der Wähler im Eifelkreis wieder mit dem Direktmandat ausgestattet worden. Und ein Ämter-Hopping wollte ich nicht machen.“ Stattdessen werde er seine Aufgabe in Mainz weiter „mit großer Begeisterung und Leidenschaft ausfüllen“.

Zumal er inzwischen „zur Stammmannschaft in der Fraktion“ gehöre, ein starkes Netzwerk in Parlament, Regierung und Institutionen habe und der einzige Abgeordnete aus dem Kreis mit Anbindung zur Regierungskoalition sei: „Wenn die Gemeinden Unterstützung wollen, dann klingeln sie bei mir“, sagt er.

Also dürfen sich jetzt alle freuen, wenn Steinbach sagt: „Mein Platz ist in Mainz.“ So sieht es auch der stellvertretende Kreisverbandsvorsitzende Rainer Hoffmann aus Arzfeld: „Ich kann das absolut nachvollziehen, dass er sich so entschieden hat.“ Steinbach habe sich in Mainz vieles aufgebaut, jetzt für den Landratsposten anzutreten, wäre „auch dem Wähler gegenüber nicht in Ordnung“, sagt Hoffmann.