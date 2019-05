Handel : Maimarkt lockt tausende Besucher

Einkaufen mit Genuss – vierter Maimarkt lockt am Sonntag tausende Besucher nach Bitburg. (Bitburg) Im Veranstaltungskalender der Stadt Bitburg nimmt der Maimarkt mit verkaufsoffenen Sonntag inzwischen eine feste Größe ein. Der auf Initiative des Gewerbevereins Bitburg ins Leben gerufene „Genussmarkt“ lockte auch an diesem Sonntag wieder mehrere tausend gut gelaunte Besucher in die Eifelstadt. Ob Cocktails in der Lounge am Spittel, frischen Erdbeeren, Bergkäse, Salami-Spezialitäten oder einfach nur Leckereien vom Grill - der Maimarkt hatte auch in diesem Jahr mehr Attraktionen zu bieten denn je. Das gute Wetter, eine fantastische Stimmung bei Händlern und Besuchern gleichermaßen sorgten für eine ausgelassene Veranstaltung und viele zufriedene Gesichter. Foto: TV/Markus Angel