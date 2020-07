Natur : Wolsfelder Kita-Kinder sind Schmetterlingsexperten

Schmetterlinge Kita Wolsfeld Foto: tv/Christiane Esch

WOLSFELD Wie war das noch gleich ... mit der Metamorphose der Schmetterlinge? Zwölf Vorschulkinder der Kita Wolsfeld wissen darüber Bescheid. Dank eines tollen Projekts, bei dem sie alles genau beobachten konnten.

Die kleine Raupe Nimmersatt. Wer kennt sie nicht? Schon drei Generationen von Kindern haben das 1969 erstmals veröffentlichte Buch mit diesem Titel verschlungen, in dem auf relativ einfache und verkürzte Weise dargestellt wird, was die kleine borstige Larve des Schmetterlings so alles braucht, um zu wachsen. Sie frisst und frisst und frisst – und irgendwie wird aus ihr ein Schmetterling. Aber, Hand aufs Herz, welches Kind und welcher Erwachsene weiß schon ganz genau, wie es funktioniert?

Zum Beispiel Christiane Esch, Erzieherin im Kindergarten Wolsfeld. Denn sie hat eine Ausbildung als Waldpädagogin und weiß, aus welchen Raupen welche Schmetterlinge werden, welche Nahrung sie brauchen, wie sie sich verpuppen, wo sie ihre Eier ablegen und vieles mehr. Und das alles wissen – dank Eschs Hilfe – nun auch die Kinder der Fröschegruppe in der Kita Wolsfeld.

INFO Schwalbenschwanz Der Schwalbenschwanz gehört zu den Tagfaltern. Er hat einen flatternden und segelnden Flug und lebt auf blütenreichen Wiesen und Trockenrasen, in Gärten mit Möhrenbeeten, Fenchel oder Fliederbüschen. Sein Bestand hat sich nach einem Tief in den 70er und 80er Jahren leicht erholt. Inzwischen gilt der Falter nicht mehr als gefährdet. Hauptursache dafür ist die Verringerung des Einsatzes von Umweltgiften. Geeignete Pflanzen zur Eiablage sind Doldenblütler wie die Wilde Möhre. Es entwickeln sich Raupen mit grüner Grundfärbung und schwarzen, rot gepunkteten Querstreifen. Den Winter verbringt der Schwalbenschwanz als grau oder grün gefärbte Gürtelpuppe. Quelle: Naturschutzbund Deutschland (Nabu)

Warum? Weil Esch es ihnen nicht nur erzählt, sondern sogar gezeigt hat. Und das am lebenden Objekt. „Das Projekt war eher ein Zufall. Meine Kollegin hatte vier Raupen in ihrem Garten gefunden“, erzählt Esch, die sofort erkannte: Das sind Schwalbenschwanz-Raupen. Sie beschloss, die gute Gelegenheit für ein Projekt zu nutzen. Zusammen mit den zwölf Vorschulkindern der Fröschegruppe wurden die Raupen in einen Sack (bloß nicht in ein Glas!) gesteckt und gefüttert – und zwar mit Petersilie und Möhren. Drei Tage lang herrschte das große Fressen, während die Kinder jede Menge Neues über die Metamorphose (Verwandlung) der Schmetterlinge erfuhren. Und das ist eine Menge. Denn sie haben sogar vier Entwicklungsstadien: Ei, Raupe, Puppe und Falter. „Wir haben über all das gesprochen, mit den Kindern Raupen gebastelt, zum Thema gemalt und einiges nachgelesen“, erklärt Esch.

Und nach einigen Tagen passierte etwas Tolles: Die Raupen hatten sich verpuppt. In einem speziellen Netz, das an einem Ständer befestigt war, hängten sich die Puppen an den Reißverschluss ganz oben. Das, so Esch, sei spannend für die Kinder gewesen. Denn während dem Kokon geschieht etwas fast Unglaubliches: Dort verflüssigt sich die Raupe und die Schmetterlinge reifen aus.

Schmetterlinge Kita Wolsfeld Foto: tv/Christiane Esch

Schmetterlinge Kita Wolsfeld Foto: tv/Christiane Esch

Von der Raupe zum Kokon, aus dem der Schmetterling schlüpft, bis zum fertigen Falter: All das haben die Kinder der Kita Wolsfeld miterlebt. Foto: tv/Christiane Esch