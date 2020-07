Freizeit : Exkursion zu den Vulkanen

Vulkanpark Bettenfeld Foto: Kur- und Freizeit GmbH Schmallen/Klaus-Peter Kappest

Schalkenmehren/Manderscheid (red) Der Natur- und Unesco Global Geopark Vulkaneifel bietet am Montag, 27. Juli, ab 10 Uhr die Exkursion „Faszination Maare – Die blauen Augen der Eifel“ an. Treffpunkt zu der etwa dreistündigen Tour ist in Schalkenmehren am Weinfelder Maar, Parkplatz Maarsattel.

Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro (Kinder von zehn bis 14 Jahre zahlen sechs Euro). Weitere Infos unter Telefon 0179/5906315.