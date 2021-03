Bildung : Neele Illner gewinnt den Vorlesewettbewerb

Neele Illner. Foto: tv/Schule Biesdorf

Bitburg/Prüm (red) Neele Illner vom St.-Josef-Gymnasium in Biesdorf ist die Siegerin des Vorlesewettbewerbs des Börsenvereins Deutscher Buchhandel im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Sie hat sich in ihrem Lesevortrag aus dem Buch von Martina Wildner „Dieser verfluchte Baum“ mit einem kleinen Vorsprung an die Spitze vieler toller Vorträge gesetzt und vertritt nun den Kreis beim Bezirksentscheid.

