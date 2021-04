Rundfunk : Offener Kanal zeigt Konzert und Messe

Bitburg Der Offene Kanal Bitburg geht am Donnerstag, 15. April, von 19.30 bis 21 Uhr mit einem neuen Programmfenster auf Sendung. Um 19.30 Uhr wird der Beitrag „Weltenklang“ – Konzert des Jungen Chors Bitburg Teil 2“ gezeigt.

Zum Konzert hatte der Chor Bitburg in das Haus Beda eingeladen. Bei zwei Auftritten war der Festsaal jeweils restlos besetzt Die musikalische Leitung hatte Walburga de Winkel. Um 20.25 Uhr folgt dann „Lob am Sonntag“, eine virtuelle Messe, die in der Pfarrkirche St. Maximin in Bettingen im März aufgezeichnet wurde. Unter Leitung des Pastoralrefenten Dyrk Meyer haben Jugendliche und Laiensprecher den Gottesdienst gestaltet.