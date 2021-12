Soziales : Zum Fest ein großer Batzen für die Prümer Tafel

Schönes Geld für gute Arbeit: Hartmut Fischer (zweiter von links) überreicht eine Stihl-Spende in Höhe von 10.000 Euro an den Tafel-Vorsitzenden Klaus-Dieter Zeeh (links) und weitere Ehrenamtler der Einrichtung in Prüm. Das Unternehmen spendet die gleiche Summe an drei weitere Standorte, an denen Tafeln betrieben werden. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm/Weinsheim Frohe Weihnachtskunde: Die Firma Stihl spendet der Einrichtung in der Tiergartenstraße 10.000 Euro.

„Der erste Gedanke war: Nee, das kann nicht stimmen“, sagt Klaus-Dieter Zeeh, der Vorsitzende der Prümer Tafel, zu seiner Reaktion auf die Spendennachricht. Aber: stimmt doch. 10.000 Euro erhält die Prümer Einrichtung in Trägerschaft des Caritasverbands vom Gerätehersteller Stihl mit Hauptsitz in Waiblingen und dem großen Werk für Magnesium-Druckguss in Weinsheim.

„Mit sowas hätten wir im Leben nicht gerechnet, das ist eine richtig frohe Weihnachtsbotschaft“, sagt Zeeh. „Gerade in einem Jahr, in dem so viel Schlimmes passiert ist, von Corona bis zur Flut.“

„Wir unterstützen die Tafel ja schon seit Jahren“, sagt Hartmut Fischer, Chef des Weinsheimer Werks. „Nur bisher nicht in diesem großen Stil.“ Was die Tafeln bieten, habe auch mit Nachhaltigkeit zu tun – Lebensmittel ausgeben, die zwar nicht mehr verkäuflich, aber eben noch gut seien. „Eine tolle Tätigkeit, die wir mit Freude unterstützen. Auch aus sozialer Verantwortung als erfolgreiches Unternehmen in der Region.“

Stihl hatte trotz Pandemie ein starkes Jahr. Wieder ein starkes Jahr, kann man sagen: Auch 2021, sagt Pressesprecher Stefan Caspari, „hat sich gut für uns entwickelt. Das war zu Jahresbeginn nicht absehbar. Sogar unsere Lieferketten haben so gehalten, dass wir noch verkaufen konnten.“

Kurz: „Es ist gut gelaufen. Und wir möchten ein bisschen zurückgeben an die Menschen, denen es nicht so gut geht. Das ist die Idee dahinter.“

Insgesamt spendet das Unternehmen an allen vier deutschen Standorten mit Tafeln diese Summe. Macht zusammen 40.000 Euro.

Frohe Botschaften also, in diesem Fall besonders für die etwa 200 bedürftigen Menschen, denen 50 Ehrenamtliche in Prüm jeden Freitag Lebensmittel aushändigen.