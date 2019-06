Geschichtsverein - Vortragsreihe : Warum die Welt aus den Fugen geraten ist

Prüm (red) Spannendes Thema, aktueller denn je: Der Geschichtsverein Prümer Land setzt am Mittwoch, 12. Juni, seine Vortragsreihe „Brennpunkt Geschichte“ fort. Zu Gast ist diesmal Professor Dr. Carlo Masala.

Afghanistan, Irak, Libyen, Ukraine, Syrien, Türkei, Nordkorea: „Wir scheinen in einer neuen Weltunordnung zu leben“, sagt Carlo Masala und geht in seinem Vortrag der Frage nach, wie es so weit kommen konnte. Er sucht nach Antworten auf die globalen Krisen. Im Westen werden für das Chaos zumeist die Handlungen von mehr oder minder „bösen“ Gegnern verantwortlich gemacht, sei es der IS, Russland oder China. Tatsächlich jedoch trägt, so Masala, der Westen ein gerütteltes Maß an Verantwortung dafür, dass die Welt aus den Fugen geraten ist – und zwar nicht erst seit dem Amtsantritt Donald Trumps. In seinem Vortrag analysiert Masala die aktuelle Lage und plädiert für einen realistischen Blick auf die Außenpolitik, der nicht bei den Kategorien Gut und Böse stehen bleibt.