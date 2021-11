Meinung : Kommentar - Ärger um Spielplätze in Bitburg: Wo sollen sie denn sonst auch hin?

Unser Reporter hat eine klare Meinung zur Spielplatz-Problematik in Bitburg:

Nun soll es also eine Satzung richten? Fraglich, ob wirklich der gewünschte Effekt auftritt. Der Wunsch nach einer verbindlichen Regelung ist berechtigt und durchaus nachvollziehbar, erleichtert es dem Team des Ordnungsamts doch definitiv die Arbeit. Ob aber Jugendliche wirklich davon abgehalten werden, einen Spielplatz als Treffpunkt zu benutzen? So lange es keine weiteren Angebote gibt – und dazu dürften Jugendräume eher weniger gehören –, werden sie weiter illegal die Flächen als Treff benutzen. Wo sollen sie denn sonst auch hin? So lange es keine öffentlichen Toiletten gibt, bleibt Eltern nichts anderes übrig, als ihre Kinder im Notfall auch im angrenzenden Gebüsch ihre Notdurft verrichten zu lassen - Not ist halt Not. Wo sollen sie denn sonst auch hin?